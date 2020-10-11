Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı

11.10.2020 05:01 | Son Güncelleme: 11.10.2020 05:17
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı. 

Olay, saat 04.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, meydanda bir grupla henüz bilinmeyen  sebeple tartıştı. Tartışmada grup içinde bulunan 1 kişi,  üzerindeki bıçakla tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı. Yaralanan kişi yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştı.  

Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede araştırma yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen şüpheli emniyete götürüldü.  

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.  

 


- İstanbul
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Özer Ajda Pekkan Serdar Ortaç Yasemin Özilhan
Spor Babel Falcao Can Bartu Mbaye Diagne Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Hatay Milli Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 05:17:02. #1.14#
title