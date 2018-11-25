Taksim Meydanı'nda Göreve Başlayan Atlı Birliklere Yoğun İlgi
Taksim Meydanı'nda göreve başlayan atlı birlikler, vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi gördü.
Taksim Meydanı'nda göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARINA SARILDI
Geçtiğimiz hafta Sultanahmet Meydanı'nda göreve başlayan atlı polisler bugün de Taksim ve civarında görev almaya başladı. Taksim Meydanı'nda kadın ve erkek atlı polisleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.
SEVMELERİNE İZİN VERİLDİ
Birliklerle fotoğraf çektiren vatandaşların atları da sevmelerine izin verildi.
İşte o görüntüler;