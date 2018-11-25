Taksim Meydanı'nda Göreve Başlayan Atlı Birliklere Yoğun İlgi

Taksim Meydanı'nda göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARINA SARILDI

Geçtiğimiz hafta Sultanahmet Meydanı'nda göreve başlayan atlı polisler bugün de Taksim ve civarında görev almaya başladı. Taksim Meydanı'nda kadın ve erkek atlı polisleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

SEVMELERİNE İZİN VERİLDİ

Birliklerle fotoğraf çektiren vatandaşların atları da sevmelerine izin verildi.

İşte o görüntüler;