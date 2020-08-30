TAKSİM MEYDANI'NDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ
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TAKSİM MEYDANI'NDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

30.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:21

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlendi. Polis ekipleri, Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla başlayan törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

TAKSİM MEYDANI'NDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Kaynak: DHA

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