Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Gösterisi
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Hasdal 52. Tümen Bandosu tarafından Taksim Meydanı’nda verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Hasdal 52. Tümen Bandosu tarafından Taksim Meydanı'nda verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Zafer Bayramı nedeniyle Hasdal 52. Tümen Bandosu Taksim Meydanda konser verdi. Konsere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL