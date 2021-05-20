Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni
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Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Güncel

- Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni 19 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na çelenk bırakıldı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Taksim'de tören düzenlendi.

- Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni

19 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na çelenk bırakıldı

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Taksim'de tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı.

Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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