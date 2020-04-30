Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs tedbirleri
30.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:40
İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Kamyonlarla getirilen bariyerler, Taksim Meydanı ve çevresine konuldu.
Gezi Parkı, Mete Caddesi ve Taksim Meydanı'nın belirli noktalarını bariyerlerle çeviren polis ekipleri, yayaları farklı noktalardan İstiklal Caddesi'ne yönlendiriyor.
Kaynak: AA