Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri
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Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri

İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Haberler | 3. Sayfa

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri K-9 köpekleri arama yaptı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri

K-9 köpekleri arama yaptı

İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Önlemler kapsamında, K-9 bomba arama köpekleri meydan ve çevresinde arama yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı. Bunun yanı sıra meydan ve çevresi K-9 bomba arama köpekleri tarafından kontrol edildi.

Öte yandan M2 Yenikapı - Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

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