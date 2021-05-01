Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruplara müdahale edildi
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Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruplara müdahale edildi

Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruplara müdahale edildi
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul'da, "tam kapanma" tedbirlerine rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruplara müdahalede toplam 244 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, "tam kapanma" tedbirlerine rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruplara müdahalede toplam 244 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy Meydanı, Dolmabahçe ve Barbaros Bulvarı başta olmak üzere Şişli, Beşiktaş ile Beyoğlu'nda bir araya gelen bazı gruplar, ara sokaklardan Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis, "tam kapanma" tedbirleri kapsamında yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti. Uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atarak polise direnen gruplara müdahale edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 244 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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