Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi

İstanbul'da tam kapanma uygulamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis müdahale etti.