Taksim Meydanı'na İzin Verilmeyen Kadınlar Cihangir'de Buluştu - Haberler

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Taksim Meydanı'na İzin Verilmeyen Kadınlar Cihangir'de Buluştu

DailyMotion.com - Güncel
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Feminist Gece Yürüyüşü düzenlemek isteyen kadınların İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na geçişlerine izin verilmedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Feminist Gece Yürüyüşü düzenlemek isteyen kadınların İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na geçişlerine izin verilmedi. Barikatları zorlayan kadınlara polis göz yaşartıcı gazla ara ara müdahale etse de, protestocuların İstiklal Caddesi'ne geçişleri engellendi. Kadınlar daha sonra Cihangir'de biraraya geldi

DailyMotion.com / Güncel

İstiklal Caddesi, Cihangir, Taksim, Mart, Güncel, Haberler

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