TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
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TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda inen ebabile turist aile sahip çıktı.

BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda inen ebabile turist aile sahip çıktı.

Ebabil kuşu dün Taksim Meydanı'na indi. Kalabalığın içinde ezilme tehlikesi olan kuşu gören bir kişi onu yerden alıp dükkanın önüne bıraktı. Bu sırada oradan geçerken kuşu gören turist aile, ona ilgi gösterip sevdi. Kadın turist, kuşun kanatlarının kırık olup olmadığını kontrol ederek, gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Turist aile, yerden kalkış yapıp uçmasının mümkün olmadığını söyledikleri ebabil kuşunu yüksek bir noktadan uçurmak için alarak götürdüler.

TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI
TAKSİM MEYDANI'NA İNEN EBABİLE TURİSTLER SAHİP ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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