Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 9 kişi gözaltına alındı

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 9 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs tedbirleri kapsamında barikatlarla kapatılan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 9 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 9 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - 1 Mayıs tedbirleri kapsamında barikatlarla kapatılan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 9 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü önlemleri kapsamında emniyet güçlerince Taksim Meydanı'na girişler polis barikatlarıyla kapatıldı. Uyarılara rağmen izinsiz olarak ara sokaklardan meydana girmeye çalışan kişiler sloganlar atarak ilerlemeye başladı. Bunun üzerine polis eylemcilere müdahale etti. Taksim ve çevresinde uyarılara rağmen meydana çıkmaya çalışan toplam 9 kişi gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA