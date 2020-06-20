Taksim Meydanı kısıtlamada martı ve güvencinlere kaldı Zeki GÜNAL / LGS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi güvercin ve martılara kaldı.

Zeki GÜNAL/ LGS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi güvercin ve martılara kaldı. LGS sınavı nedeniyle ülke genelinde saat 09.00 ve 15.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi kısıtlama nedeniyle boş kaldı. İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri görülürken, meydan ve cadde martı ve güvercinlere kaldı.

Kaynak: DHA