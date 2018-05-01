Taksim Meydanı Kapatılınca Esnaf Top Oynadı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de, esnaf müşteri bulamayınca boş caddede futbol oynadı. Polisler de esnafa eşlik etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle kapatıldı. Sivil araçların girişine izin verilmemesi nedeniyle esnaf müşteri bulamayınca boş caddede futbol oynadı. Doyasıya eğlenen esnafa ve çocuklara polis ekiplerinin de eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL