Taksim Meydanı güvercinlere kaldı
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Taksim, Polis

Taksim Meydanı güvercinlere kaldı

Taksim Meydanı güvercinlere kaldı Polis aracının üzerinde "evdekal" yazısı Korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle Taksim Meydanı güvercinlere kaldı.

22.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:19
Taksim Meydanı güvercinlere kaldı

Taksim Meydanı güvercinlere kaldı

Polis aracının üzerinde "evdekal" yazısı

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle Taksim Meydanı güvercinlere kaldı. Meydanda bulunan bazı vatandaşlara ise polis ekipleri uyarı yaparken, ekip aracının üzerinde ki "evde kal" yazısı da dikkat çekti.

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler nedeniyle her gün binlerce vatandaşın uğrak noktası olan Taksim Meydanı da güvercinlere kaldı. Meydanda görev yapan polisler de gelen birkaç vatandaş için sürekli uyarı yaptı. Polis aracının üzerinde olan "evde kal" yazısı ise dikkat çekti.

Taksim Meydanı güvercinlere kaldı

Kaynak: İHA

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Taksim Meydanı güvercinlere kaldı

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