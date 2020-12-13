Taksim Meydanı boş kaldı

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/ Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/ Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında Cuma günü akşam 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Meydan, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ