Taksim Meydanı boş kaldı
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Taksim Meydanı boş kaldı

13.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:33
Taksim Meydanı boş kaldı

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/ Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/ Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında Cuma günü akşam 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Meydan, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı.


Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
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