TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
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TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI

05.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:18
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM –Özgür EREN HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM –Özgür EREN HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Meydan, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Otellerinden çıkan turistler bavulları ile İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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