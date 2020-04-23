TAKSİM MEYDANI BAYRAKLARLA SÜSLENDİ (Havadan görüntüler) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Tük bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Tük bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen Taksim Meydanı havadan görüntülendi. 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte Taksim Meydanı boş kaldığı görüldü. Görüntü dökümü: ------------------Havadan görüntüler-Taksim Meydanı-Türk bayrakları, Atatürk posterleri ------------------Havadan görüntüler-Taksim Meydanı-Türk bayrakları, Atatürk posterleri -Genel ve detay görüntüler

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA