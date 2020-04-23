TAKSİM MEYDANI BAYRAKLARLA SÜSLENDİ (Havadan görüntülerle) Zeki Günal /İSTANBUL DHA Taksim Meydanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılı nedeniyle Tük bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.

Zeki Günal/İSTANBUL DHA Taksim Meydanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılı nedeniyle Tük bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü

DRONE GÖRÜNTÜLERİ

-Taksim Meydanı-Türk bayrakları, Atatürk posterleri

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA