TAKSİM MEYDANI BAYRAKLARLA SÜSLENDİ TAKSİM MEYDANI BAYRAKLARLA SÜSLENDİ (Havadan görüntülerle)Zeki Günal /İSTANBUL DHA Taksim Meydanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılı nedeniyle Tük bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.

TAKSİM MEYDANI BAYRAKLARLA SÜSLENDİ (Havadan görüntülerle)

Zeki Günal/İSTANBUL DHA Taksim Meydanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılı nedeniyle Tük bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA