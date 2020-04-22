Taksim Meydanı bayraklarla süslendi Taksim Meydanı bayraklarla süslendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim Meydanı bayraklarla süslendi.

Taksim Meydanı bayraklarla süslendi

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim Meydanı bayraklarla süslendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim Meydanı bayraklarla süslendi. Sokağa çıkma yasağından kaynaklı olarak kimsenin olmayacağı Taksim Meydanının bayraklarla süslenmesi vatandaşlardan tam not aldı.

Kaynak: İHA