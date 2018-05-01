Taksim Meydanı Açıldı

Taksim Meydanı Açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı.

Taksim Meydanı Açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Görev alan polisler kademeli olarak meydandan ayrılırken, yayaların meydana girişlerine izin verilmeye başlandı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde toplanacağı öğrenilirken, Taksim Metrosu ise henüz açılmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Yayaların meydana girişi

-Polislerin meydandan ayrılmaları

-Araçlardan detay - İstanbul

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