Taksim meydanı 1 Mayısta kuşlara kaldı
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Taksim meydanı 1 Mayısta kuşlara kaldı

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG - Haberler | Güncel

Taksim meydanı 1 Mayısta kuşlara kaldı Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, kuşları aç bırakmadı Pandemi gölgesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı da kuşlara kaldı.

Taksim meydanı 1 Mayısta kuşlara kaldı

Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, kuşları aç bırakmadı

İSTANBUL - Pandemi gölgesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı da kuşlara kaldı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, kuşları aç bırakmadı.

Tam kapanma tedbirleri kapsamında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Geçtiğimiz dönemlerde 1 Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yapan Taksim Meydanı, pandemi gölgesinde sessizliğe büründü. Sabah erken saatlerden itibaren Taksim çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, adeta kuş uçurtmadı. Taksim Meydanına çıkan yollar da polis bariyerleri ile kapatıldı.

Sendikaların sınırlı katılımla gerçekleştirdiği anma törenlerinin ardından meydan yeniden sessizliğe büründü. Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri de Cumhuriyet Anıtı çevresinde aç kalan kuşları besledi.

Taksim meydanı 1 Mayısta kuşlara kaldı
Taksim meydanı 1 Mayısta kuşlara kaldı
Taksim meydanı 1 Mayısta kuşlara kaldı
Taksim meydanı 1 Mayısta kuşlara kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG

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