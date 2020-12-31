Taksim Meydan'ında sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
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Taksim Meydan'ında sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

31.12.2020 18:06 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:13
Taksim Meydan'ında sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

YENİ yıla saatler kala sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar Taksim Meydan'ına akın etti.

YENİ yıla saatler kala sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar Taksim Meydan'ına akın etti.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına sayılı saatler kaldı. Yılbaşı kutlamalarında en çok tercih edilen adres olan Taksim Meydanı yeni yıldan saatler önce yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar Taksim Meydanı'nı ve İstiklal Caddesi'nde fotoğraf çektirerek tarihi günü ölümsüzleştirdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dolaşanların zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Taksim Meydan'ından erken saatlerde bu yana bulunan polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sık sık uyardı. Polis ekipleri sıkı güvenlik önlemi aldı.

"EVDE SIKILDIĞIM İÇİN TAKSİM MEYDANI'NA GELDİM"Taksim'e alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Efe Mera, "Yılbaşını arkadaşıma evde kutlayacağız. Gönül isterdi ki, yılbaşını arkadaşlarımla dışarıda kutlamak ama eve kapandık. Şu an evde tek olacağımız için içimiz kan ağlıyor. Gençliğimizi yaşayamıyoruz. Ama sağlığımız için bu yıl evde olacağız" dedi. Evde sıkıldığı için Taksim Meydanı'na geldiğini söyleyen Görkem Tezer ise "Askere gitmeden önce dışarı çıkmak istedim. Yılbaşını da evde kutlayacağım. Aylardır Taksim Meydanı'na gelmiyordum çok değişmiş" diye konuştu.


- İstanbul
Taksim Meydan'ında sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
Taksim Meydan'ında sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
Taksim Meydan'ında sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
Taksim Meydan'ında sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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