Taksim Meydan'da sessizlik havadan görüntülendi
01.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:59
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile Taksim Meydanı boş kaldı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile Taksim Meydanı boş kaldı. Meydanın boş hali havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda Taksim Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü. Meydanın boş hali havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA