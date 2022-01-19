TAKSİM MEYDANI'NDA HUZUR DENETİMLERİ

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da farklı noktalarında 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.

Beyoğlu'nda denetimlerini Taksim Meydanı'nda gerçekleştiren polis, şüpheli otomobilleri tek tek durdurarak aradı. Sürücüler alkolmetre ile ölçüm yapılarak kontrol etti. Denetimde görev alan dedektör narkotik köpeği 'Rexo' otomobilleri tek tek kontrol etti. Çalışmalar sırasında şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçirilirken, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.