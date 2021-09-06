(Taksim Metrosu'nda intihar girişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Taksim Metrosu'nda intihar girişimi

(Taksim Metrosu'nda intihar girişimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM Metro İstasyonu'nda bir kişi, önüne atladığı iddia edilen trenin altında kalarak ağır yaralandı.

TAKSİM Metro İstasyonu'nda bir kişi, önüne atladığı iddia edilen trenin altında kalarak ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı tren altından çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.  

Olay, saat 15.30 sıralarında Taksim Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda bekleyen ve 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen bir erkek hızla gelen metronun önüne atladı. Trenin altında kalan kişiyi gören istasyon görevlileri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri trenin altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ve güvenlik görevlileri de istasyonu boşaltarak güvenlik önlemi aldı. Trenin altından çıkarılan yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taksim metrosunda intihar girişimi! Seferler kısıtlı şekilde sürdürülüyor
Taksim metrosunda intihar girişimi! Seferler kısıtlı şekilde sürdürülüyor
TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ
TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ
Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Tanju Özcan Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Münir Özkul Mesut Akusta Derya Şensoy
Spor Max Meyer Cristiano Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
(Taksim Metrosu'nda intihar girişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 17:39:47. #1.14#

title