Taksim Metrosu'nda Asansörde Mahsur Kaldılar

Taksim metrosunda asansör kullanarak meydana çıkmak isteyen 6 kişi, bozulan asansör içerisinde yaklaşık 40 dakika mahsur kaldı. Vatandaşları olay yerine çağrılan itfaiye ve teknik ekip asansörü tekrar çalıştırarak kurtardı.



Olay, saat 15.30 sıralarında Yenikapı - Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu girişinde yaşandı. İddiaya göre metrodan indikten sonra asansör kullanarak Taksim Meydana çıkmaya çalışan 6 vatandaş teknik bir sebep ile bir anda duran asansör içerisinde mahsur kaldı. Yaklaşık 40 dakika mahsur kaldılar. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve elektrik teknik ekipleri vatandaşları mahsur kaldığı yerden çıkardı.



Yaklaşık 1 saat boyunca asansör içerisinde korku dolu dakikalar yaşayan vatandaşlardan birisi ise,"Yaklaşık 40 dakika mahsur kaldık. Bozulan asansörde bir aşağıya bir yukarıya gidiyorduk. Bizi kurtarmalarını bekledik. Bozulan asansörde 6 kişiydik 1 kişi bayıldı. Havalandırmada çalışmıyordu çok korktuk"dedi. - İSTANBUL