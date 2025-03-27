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Taksim Metrosu kapalı mı 27 Mart!

Taksim Metrosu kapalı mı 27 Mart!
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İstanbul Valiliği M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim- Kabataş Füniküler hattının kapatıldığını açıkladı. Taksim Metrosu kapalı mı 27 Mart!

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı. Kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı belirtildi. Taksim Metrosu kapalı mı 27 Mart!

TAKSİM METROSU KAPALI MI?

İstanbul Valiliği dikkat çeken bir karar aldı. Valilik ikinci bir karara kadar Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatıldığını açıkladı. Araçların istasyonda durmayarak seferine devam edeceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA GÖSTERİ YASAĞI UZATILMIŞTI

Öte yandan İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kentteki gösteri, eylem ve protestoları 23 Mart tarihine kadar yasaklamıştı. Valilik, daha sonra eylem ve gösteri yasağını 27 Mart'a kadar uzatıldığını duyurmuş, "Açıklamada, "İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir" demişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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