Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu
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Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu Metronun önüne atlayan kadın ağır yaralanırken, Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu

Metronun önüne atlayan kadın ağır yaralanırken, Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı

İSTANBUL - Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı.

Olay, saat 13.00 sularında Taksim metroda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sıkıntısı olduğu iddia edilen 30 yaşlarındaki bir kadın, metronun istasyona yanaştığı sırada kendini rayların üzerine attı. Olayın hemen ardından Taksim'de metro seferleri durdurulurken, metronun çarptığı kadın ağır yaralandı. Bir bacağı dizinden kopan kadının bileğinin de koptuğu öğrenildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından raylardan çıkarılan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Taksim Metro'da seferler durdu"

Olay sonrası metroya hemen polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Taksim Metro'da seferler durduruldu. Metroyla yollarına gitmek isteyen vatandaşlara polis ve güvenlik ekipleri izin vermedi. Bir süre devam eden kurtarma çalışmaları sonrasında kadın şahıs metrodan çıkarılarak yaralı şekilde ambulansa konuldu. Ardından tedavi olmak üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu
Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu
Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu
Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı

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