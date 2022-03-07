Taksim metro istasyonu yarın saat 13.00'ten itibaren kapatılacak - Haberler

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Taksim metro istasyonu yarın saat 13.00'ten itibaren kapatılacak

AA, Başak Akbulut Yazar - Güncel
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Taksim metro istasyonu yarın saat 13.00'ten itibaren kapatılacak

Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının yarın 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacağı bildirildi.

Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının yarın 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

İstiklal Caddesi, Hacıosman, Taksim, Metro, Güncel, Haberler

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