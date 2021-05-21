Son dakika haber... TAKSİM METRO İSTASYONU'NDAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... TAKSİM METRO İSTASYONU'NDAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre TAKSİM Metro İstasyonu'nda bir kadının intihar girişiminde bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TAKSİM Metro İstasyonu'nda bir kadının intihar girişiminde bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.45 sıralarında yaşandı. Taksim Metro istasyonuna gelen 30 yaşındaki Gözde Melis D. durağa yaklaşan metronun önüne atladı. Metronun altında kalan kadını görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sol bacağı kopan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözde Melis D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kadının istasyonda beklerken metro aracının gelmesine yakın kendini rayların üzerine attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere ayrıca metro aracının duramayarak, rayların üzerindeki kadının üzerinden geçtiği görülüyor.

Son dakika haber... TAKSİM METRO İSTASYONU'NDAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ KAMERADA
Son dakika haber... TAKSİM METRO İSTASYONU'NDAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ KAMERADA
Son dakika haber... TAKSİM METRO İSTASYONU'NDAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ KAMERADA
Son dakika haber... TAKSİM METRO İSTASYONU'NDAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ KAMERADA
Son dakika haber... TAKSİM METRO İSTASYONU'NDAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Hande Ataizi Ceyda Düvenci
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... TAKSİM METRO İSTASYONU'NDAKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 19:52:50. #1.14#

title