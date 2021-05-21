Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi; seferlerde aksama
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Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi; seferlerde aksama

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi; seferlerde aksama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeki GÜNAL / TAKSİM Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama oldu.

Zeki GÜNAL/ TAKSİM Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama oldu. İntihar girişiminde bulunan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.45 sıralarında yaşandı. Taksim Metro istasyonuna gelen 30 yaşındaki Gözde Melis D. durağa yaklaşan metronun önüne atladı. Metronun altında kalan kadını görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sol bacağı kopan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözde Melis D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan intihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu.  Taksim istasyonu kapatılırken, seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. Metro seferleri incelemelerin ardından normale döndü.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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