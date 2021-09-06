TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ -1

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu.

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu.

Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu. Taksim istasyonu kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı