Taksim Metro İstasyonu intihar girişim nedeniyle kapatıldı (2)
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Taksim Metro İstasyonu intihar girişim nedeniyle kapatıldı (2)

25.11.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:14
Taksim Metro İstasyonu intihar girişim nedeniyle kapatıldı (2)

TAKSİM Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı.

TAKSİM Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, istasyon girişinde önlem aldı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.  

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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- İstanbul
Taksim Metro İstasyonu intihar girişim nedeniyle kapatıldı (2)
Taksim Metro İstasyonu intihar girişim nedeniyle kapatıldı (2)
Taksim Metro İstasyonu intihar girişim nedeniyle kapatıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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