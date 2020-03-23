TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI (1)
Ersan SAN / Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı.
23.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:55
Ersan SAN/ Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı. Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor
Görüntü Dökümü:
--------------------Kaçan kız-Simit arabasının arkasına saklanması
-Polis ekipleri
Kaynak: DHA