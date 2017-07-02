- Taksim Gezi Parkı yaya giriş ve çıkışına kapatıldı



İSTANBUL - 8. Trans Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle LGBT yürüyüşünün İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasının ardından alınan önlemler kapsamında Taksim Gezi Parkı yaya giriş ve çıkışına kapatıldı.

8. Trans Onur Haftası etkinliklerinin İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasının ardından Taksim Meydan'ı çevresinde alınan önlemler kapsamında Gezi Parkı da yaya giriş ve çıkışına kapatıldı. Çevik kuvvet polisleri tarafından parkın girişi kapatılırken, alınan önlemlerin sürdüğü öğrenildi.