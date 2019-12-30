Taksim Gezi Parkı'ndaki bir ağaç devrildi

30.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:55

TAKSİM Gezi Parkı'ndaki bir ağaç fırtınanın etkisiyle yola devrildi.

Gezi Parkı'nın Mete Caddesi'ne bakan tarafındaki bir ağaç, fırtınanın etkisiyle yola devrildi. O sırada yoldan bir aracın veya yayanın geçmemesi olası kazanın önüne geçti. Caddede bir süre trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, ağacı sürükleyerek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla trafik normale döndü:

Kaynak: DHA