Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Yangın

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bakım ve onarım için gerekli hazırlıkların yapıldığını, hızlı bir şekilde hastanenin yeni teknik şartlara uygun inşa edileceğini bildirdi.

Demircan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin resmi raporun henüz kendilerine ulaşmadığını belirten Demircan, adli, idari ve teknik soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

Resmi raporun birkaç gün içinde kendilerine ulaşacağını ifade eden Demircan, "Hastanenin bakım ve onarımı için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hızlı bir şekilde yeni teknik şartlara uygun olarak inşa edilecek." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü olduğunu da anımsatarak, polislere görevlerinde başarılar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve gazilere acil şifalar diledi.