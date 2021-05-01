TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA TARALABAŞI'NDA MÜDAHALE
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TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA TARALABAŞI'NDA MÜDAHALE

TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA TARALABAŞI'NDA MÜDAHALE
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Tarlabaşı'nda toplanarak yürüyüşe geçen ve Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin müdahale ettiği 6 kişi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

Gruptan görüntüPolis ekiplerinin müdahalesi

Karakola götürülüşleri 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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