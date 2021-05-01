TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA TARALABAŞI'NDA MÜDAHALE
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı.
- İstanbul
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Tarlabaşı'nda toplanarak yürüyüşe geçen ve Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin müdahale ettiği 6 kişi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Görüntü dökümüGruptan görüntüPolis ekiplerinin müdahalesi
Karakola götürülüşleri
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı