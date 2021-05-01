TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA TARALABAŞI'NDA MÜDAHALE

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim 'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Tarlabaşı'nda toplanarak yürüyüşe geçen ve Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin müdahale ettiği 6 kişi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

Gruptan görüntüPolis ekiplerinin müdahalesi

Karakola götürülüşleri

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı