Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza
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Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | Güncel

Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza Turist olmadıkları ve Türkiye'de ikamet ettikleri halde turist gibi Taksim'e gelen 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

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Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza

İSTANBUL - Turist olmadıkları ve Türkiye'de ikamet ettikleri halde turist gibi Taksim'e gelen 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

2 göçmene sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden ötürü 3 bin 150 lira idari para cezası işlemi uyguladı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında tüm Türkiye'de turistler hariç vatandaşlar dışarı çıkamazken, yabancı uyruklu olup Türkiye'de ikamet eden bazı göçmenler, bu durumu fırsata çevirmek istedi. Taksim'e gelen biri Filistinli ve diğeri Bangladeşlı iki göçmen Türkiye'de yaşamalarına rağmen sanki turistmiş gibi Taksim'de gezmek istedi. İstiklal Caddesi'nin girişinde polis ekiplerinin rutin sorgulamalarına takılan 2 şahıs polis tarafından fark edildi.

Göçmenler ekiplere direnç gösterse de ceza yemekten kurtulamadı. Bangladeş vatandaşı olan adam ise "yemek yemek için ATM'den para çekmeye gelmiştim" diyerek kendini savundu. Ekipler 2 göçmene sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden ötürü 3 bin 150 lira idari para cezası işlemi uyguladı.

Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza
Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza
Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza
Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza
Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza
Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza
Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza
Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza
Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza
Taksim'e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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