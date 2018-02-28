Taksim'e Saksı Ağaçlar Yerleştirildi

İstanbul Büyükşehir Beyediyesi ekiplerince Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne saksı içerisinde 18 manolya ağacı yerleştirildi.

Sabah saatlerinde başlanan çalışmalarda saksılardan 8'i Taksim Meydanı'na, 10'u ise Ağa Camisi ve Galatasaray Lisesi önüne konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tarihi caddeye 24 saksı ağaç yerleştirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dört farklı türde ağacın yerleştirileceği saksılar, tarihi caddeyi yeşillendirirken, modern ve özgün tasarımlarıyla Beyoğlu'nun estetiğine de katkı sağlayacak. Taksim Meydanı, Ağa Cami Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı'nı kapsayan çalışmalarda, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek. Ağaç türleri defne gibi her daim yeşil kalacak türlerden seçildi."