Taksim'e lapa lapa kar yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksim'e lapa lapa kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Onur Dursun - Güncel
 - Güncelleme:

Taksim'e lapa lapa kar yağdı İstanbul'da hafta ortasından bu yana etkisini arttıran kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL (İHA) - Taksim'e lapa lapa kar yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da hafta ortasından bu yana etkisini arttıran kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. Taksim Meydanı'nda da etkili olan kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul'u kar yağışı üç gündür etkisi altına aldı. Kentin genelinde belirli aralıklarla görülen yağışlar bugünde devam ederken, Taksim Meydanı'na da lapa lapa kar yağdı. Yağan karın altında yürüyen vatandaşlar ise güzel görüntüler ortaya çıkardı. Zaman zaman hızını arttıran yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Taksim'e lapa lapa kar yağdı

Taksim'e lapa lapa kar yağdı

Taksim'e lapa lapa kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Onur Dursun - Güncel

İstanbul, Taksim, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title