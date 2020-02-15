TAKSİM'E 'GEÇİCİ SERGİ PLATFORMU' TARTIŞMA KONUSU

15.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:29

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yaptırdığı, "Taksim Geçici Sergi Platformu" sosyal medyada tartışma konusu oldu. Platform, ihale bedelinin yüksek olması nedeniyle eleştirildi.

İBB, "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" başlığı ile yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın geniş katılım ve ortak akılla tasarlanması için etkinliklerin yapılacağı, açık ve kapalı gösterim alanı bulunan Geçici Sergi Platformu'nun hizmete açıldığını duyurdu. Ancak sosyal medya kullanıcıları, platform ve platform üzerindeki tabelanın resmini paylaşarak, ihale bedelini eleştiri konusu yaptı. Kaynak bulmakta zorlanan İBB'nin, bir yandan 650 milyon TL'den fazla bir kaynağı platforma harcaması eleştirilirken, diğer yandan bu kaynağının tarihi eserlerin onarıma ayrılmasının daha yararlı olacağı savunuldu.

İBB, meydanların yeniden düzenlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, meydanlara yeniden kimlik ve estetik kazandırılacağı savunuldu."Taksim Meydanı Uluslararası Kentsel Tasarım Yarışması"nın yapılacağı ve söz konusu platformun da sürecin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada daha sonra özetle şöyle denildi: "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent yönetimine dair stratejilerin belirlenmesi amacıyla kurulan İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) tanıtım toplantısında, meydanların demokrasilerin filizlendiği alanlar olduğunu söyleyerek, kentteki meydanların yeniden hak ettiği değere kavuşacağının altını çizdi. Başkan İmamoğlu, bu kapsamda çalışmalara Taksim Meydanı'ndan başlayacaklarını ve Bakırköy, Üsküdar-Salacak-Harem kıyı bandı ve Kadıköy Meydanı'nın yarışma yöntemi ile belirleneceğini açıkladı. Başkan İmamoğlu'nun işaret ettiği çalışmalardan ilki İstanbul ve Türkiye'nin sembol noktalarından Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 'Taksim Meydanı Uluslararası Kentsel Tasarım Yarışması'nda sergi, toplantı ve proje sunumları gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak 'Geçici Sergi Platformu' hizmete girecek""İSTANBUL'UN KALBİ TAKSİM"Geçici sergi platformu 253 metrekarelik alana kuruldu. Açık alanı, merdivenli bir oturma düzeni ile tasarlandı. Kapalı alan ise sergiler için hazırlandı. Platformda, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışma kapsamında "İstanbul'un Kalbi Taksim" isimli sergi gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü: ---------Platform görüntüleri-Çalışmalardan detay

-Tabela fotoğrafı

Kaynak: DHA