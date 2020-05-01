TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN GRUP GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlamak için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen grup üyeleri gözaltına alındı.