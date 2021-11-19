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Taksim'deki uygulamada sürücülere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Taksim'deki uygulamada sürücülere ceza yağdı

Taksim'de gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan 8 sürücüye 2 bin 347 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Taksim'de gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan 8 sürücüye 2 bin 347 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu Taksim Meydanında trafik işaret ve levhalarına uymayan, ters yönden giren sürücülere cezai işlem uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimde bir taksi sürücüsü yolcu ile pazarlık yapmaktan bin 339 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken, aracı da polis ekipleri tarafından bağlandı. Denetimde trafik işaret ve levhalarına uymayan 5 sürücüye 144 Türk lirasından 720 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. 2 adet taksi sürücüsünü de trafik işaret ve levhalarına uymamaktan 144 Türk Lirasından 288 Türk Lirası ceza uygulandı. - İSTANBUL

Taksim'deki uygulamada sürücülere ceza yağdı

Taksim'deki uygulamada sürücülere ceza yağdı

Taksim'deki uygulamada sürücülere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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