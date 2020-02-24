TAKSİM'DEKİ PLATFORMUN KALDIRILMASINA DEVAM EDİLİYOR
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.
24.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:59
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda platformun sökümüne dün başlanmıştı. Çalışmalara bugün de devam ediliyor.
Görüntü Dökümü---------------------Ekiplerin çalışmasından görüntüler-Geçici sergi platformu görüntüsü-Detay görüntüler
Kaynak: DHA