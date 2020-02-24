TAKSİM'DEKİ PLATFORMUN KALDIRILMASINA DEVAM EDİLİYOR
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TAKSİM'DEKİ PLATFORMUN KALDIRILMASINA DEVAM EDİLİYOR

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.

24.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:59
TAKSİM'DEKİ PLATFORMUN KALDIRILMASINA DEVAM EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda platformun sökümüne dün başlanmıştı. Çalışmalara bugün de devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

---------------------Ekiplerin çalışmasından görüntüler-Geçici sergi platformu görüntüsü-Detay görüntüler

 


Kaynak: DHA
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