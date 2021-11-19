Taksim'deki metruk binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Taksim'deki metruk binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim'de 3 katlı metruk binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Taksim'de 3 katlı metruk binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30'da Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Lamartin Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada çıktı. İddiaya göre, içerisinde madde bağımlıları ve evsizlerin yaşadığı binada bilinmeyen bir nedenle alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Katlarda yapılan araştırma sonucunda içeride kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı.

İtfaiye ekiplerinin binaya müdahale ettiği esnada vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerin çekim yaptığı görüldü. Cep telefonu ile etrafı görüntüleyenlerin o anları ise kameralara yansıdı. Metruk binada araştırma yapan itfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/ İHA)

Taksim'deki metruk binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Taksim'deki metruk binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Taksim'deki metruk binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

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