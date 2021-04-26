Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibarıyla başlarken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda manzara ise kısıtlama öncesini aratmadı.

İstanbul'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibarıyla başlarken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda manzara ise kısıtlama öncesini aratmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başlarken, İstiklal Caddesi ve Taksim'de manzara kısıtlama sonrası da pek değişmedi. Kısıtlamanın başladığı saat 19.00 itibarıyla işletmeler kapatılırken, cadde ve meydan turistlere kaldı. Görevli polis ve zabıta ekipleri kısıtlamadan muaf tutulan yabancı uyruklu vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

(Sümer Avcı/İHA)

Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi
Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi
Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi
Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi
Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi
Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi
Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi
Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi
Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi
Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı
İstanbul'da beklenen 'büyük deprem' için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek
İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Ersin Tatar Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Hadise Merve Dizdar Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Taksim'deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 21:13:18. #1.15#

title