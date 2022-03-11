Taksim'deki evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi - Haberler

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Taksim'deki evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Taksim'deki evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi

Taksim'de sokakta kalan vatandaşlar, soğuk hava koşulları nedeniyle zabıta ekipleri tarafından toplanarak Kıraç'ta bulunan barınma merkezlerine yerleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - Taksim'de sokakta kalan vatandaşlar, soğuk hava koşulları nedeniyle zabıta ekipleri tarafından toplanarak Kıraç'ta bulunan barınma merkezlerine yerleştirildi.

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava koşullarından dolayı zabıta ekipleri evsizler için bazı önlemler aldı. Taksim'de kalan evsizler zabıta ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu eşyalarıyla birlikte Kıraç'ta bulunan barınma merkezlerine yerleştirilmek üzere götürüldü. Bazı evsizler ise zabıtaların tüm uyarılarına rağmen sokakta kalmayı tercih etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Zabıta, Taksim, Yerel, Haberler

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